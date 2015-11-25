国际油市：亚洲石脑油裂解价差持稳于近八个月高位，因供应料更紧张

路透新加坡11月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周三在八个月高位每吨119.68美元附近持稳，因预计供应更加紧张，受来自西方的船货推迟且需求持续强劲影响。

阿尔及利亚最大炼厂Skikda的生产因电力中断而暂停，此前该炼厂发生爆炸。

业界一位消息人士提及预期中的供应紧张及其对人气影响时称，“受天气更加寒冷影响，年底从黑海/地中海到东方的船货通常会推迟，”

亚洲结构性缺少石脑油，依赖来自欧洲/地中海的供应来填补这一缺口。

由于短缺液化石油气(LPG)，亚洲需要西方更多的石脑油。

亚洲头号石脑油进口商--台塑石化通过标购，求购1月上半月到货麦寮的规格未定的石脑油，标购将于11月26日结束。

基本面走强提振了石脑油现货价格。

交易商称，印度石油天然气公司(ONGC)售予托克(Trafigura)35,000吨石脑油，将于12月22-23日在孟买起运，价格为离岸价(FOB)较中东报价每吨升水16至17美元。

这较ONGC售予联合石化的前一批船货价格每吨高3-4美元，或31%，当时这批货是在孟买于11月7-8日装船。

新加坡现货市场上，达成两笔柴油交易。

维多以每桶56.72美元从兴隆买入一艘12月10-14日装船的92号汽油船货。

贡渥(Gunvor)以每桶57.20美元从BP购入一艘12月21-25日装船的92号汽油船货。(完)

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