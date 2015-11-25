国际油市：亚洲石脑油裂解价差持稳于近八个月高位，因供应料更紧张

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透新加坡11月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周三在八个月高位每吨119.68美元附近持稳，因预计供应更加紧张，受来自西方的船货推迟且需求持续强劲影响。
阿尔及利亚最大炼厂Skikda的生产因电力中断而暂停，此前该炼厂发生爆炸。
业界一位消息人士提及预期中的供应紧张及其对人气影响时称，“受天气更加寒冷影响，年底从黑海/地中海到东方的船货通常会推迟，”
亚洲结构性缺少石脑油，依赖来自欧洲/地中海的供应来填补这一缺口。
由于短缺液化石油气(LPG)，亚洲需要西方更多的石脑油。
亚洲头号石脑油进口商--台塑石化通过标购，求购1月上半月到货麦寮的规格未定的石脑油，标购将于11月26日结束。
基本面走强提振了石脑油现货价格。
交易商称，印度石油天然气公司(ONGC)售予托克(Trafigura)35,000吨石脑油，将于12月22-23日在孟买起运，价格为离岸价(FOB)较中东报价每吨升水16至17美元。
这较ONGC售予联合石化的前一批船货价格每吨高3-4美元，或31%，当时这批货是在孟买于11月7-8日装船。
新加坡现货市场上，达成两笔柴油交易。
维多以每桶56.72美元从兴隆买入一艘12月10-14日装船的92号汽油船货。
贡渥(Gunvor)以每桶57.20美元从BP购入一艘12月21-25日装船的92号汽油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。