国际油市：亚洲燃料油裂解价差依旧吃紧，因燃料油价格攀升

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透新加坡11月25日 - 亚洲燃料油180-cst燃料油裂解价差周三反弹至每桶贴水6.79美元，交易商指因下个月从西方来的套利船货可能减少，使得燃料油价格走坚，不过市场依旧较为淡静。
180-cst燃料油的价差也保持在四个月高位附近，报每桶贴水2.75美元，交易员表示这进一步表明套利船货数量可能减少。
“我们预计12月套利船货不会太多，12月大约在300万吨低段区间。”
其它交易员估计可能触及400万吨，与11月水平类似。
“燃料油价格上涨，基本面开始发挥作用，”这位交易员说。
这位交易员说，燃料油价格肯定会继续上涨一直到11月底，并且有可能下个月还会涨。
在新加坡，咨询公司Energy Aspects在一份报告中称，180-cst燃料油第四季的平均价格预计为每吨239美元，相比之下第三季为278美元，全年料为301美元。
另一位交易员表示，尽管有所反弹，但市场仍旧淡静，一些新加坡的交易员已经关闭交易并为长假作准备。
新加坡现货市场上，摩科瑞以每吨较新加坡报价贴水2.00美元的价格，向兴隆出售20,000吨船期为12月21-25日的180-cst高硫燃料油。
摩科瑞以每吨较新加坡报价贴水2.00美元的价格，向维多出售20,000吨船期为12月21-25日的180-cst高硫燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 于春红)
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