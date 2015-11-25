国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，中国出口料增加

路透新加坡11月25日 - 亚洲柴油裂解价差周三下跌1.6%至每桶14.35美元，因预期供应可能将维持在高位。

中化已获得批准可以出口石化产品，因中国采取行动缓解国内燃料过剩的情况。中化已获批2015年从其泉州炼厂出口45万吨燃料的出口配额，其中15万吨将为柴油，其余10万吨将为煤油。

消息人士称，政府为降低国内过多供给并推动投资，明年将首次批准“茶壶”炼油厂出口，这样中国将有20%的炼油产能可销往海外。所谓“茶壶”炼油厂，是指中小规模的地方炼油企业。

不过还不清楚有多少家这样的地方炼厂会申请出口许可，交易员预计明年中国的成品油出口量可能再增加300-500万吨(2,400-4,000万桶)。今年分配给国有炼厂的出口配额约为3,000万吨。

上述交易员称，预计多数成品油为柴油。

“柴油供应原本已经过剩，明年将有更多来自中国的柴油出口，”一位交易员称。

近期印度和中东的需求，帮助吸收了一些供应。

新加坡现货交易中，兴隆从来宝集团买入10万桶航煤，起运日为12月13-17日。(完)

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