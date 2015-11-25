国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，中国出口料增加

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透新加坡11月25日 - 亚洲柴油裂解价差周三下跌1.6%至每桶14.35美元，因预期供应可能将维持在高位。
中化已获得批准可以出口石化产品，因中国采取行动缓解国内燃料过剩的情况。中化已获批2015年从其泉州炼厂出口45万吨燃料的出口配额，其中15万吨将为柴油，其余10万吨将为煤油。
消息人士称，政府为降低国内过多供给并推动投资，明年将首次批准“茶壶”炼油厂出口，这样中国将有20%的炼油产能可销往海外。所谓“茶壶”炼油厂，是指中小规模的地方炼油企业。
不过还不清楚有多少家这样的地方炼厂会申请出口许可，交易员预计明年中国的成品油出口量可能再增加300-500万吨(2,400-4,000万桶)。今年分配给国有炼厂的出口配额约为3,000万吨。
上述交易员称，预计多数成品油为柴油。
“柴油供应原本已经过剩，明年将有更多来自中国的柴油出口，”一位交易员称。
近期印度和中东的需求，帮助吸收了一些供应。
新加坡现货交易中，兴隆从来宝集团买入10万桶航煤，起运日为12月13-17日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 母红)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。