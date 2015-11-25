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债券 | 2015年 11月 25日 星期三 21:48 BJT

标题新闻：美国11月20日止当周抵押贷款指数下降3.2%至419.9,再融资指数降4.8%至1,612.9

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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