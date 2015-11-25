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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 22:32 BJT

美国热股：索尼称截至11月22日其PlayStation 4游戏机销量超3,020万部

路透11月25日 - 索尼 周三称截至11月22日，其PlayStation 4游戏机销量超过3,020万部，因年底节日季来临前全球范围内的降价措施提振了需求。

索尼周三盘初下跌1.4%，报26.57美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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