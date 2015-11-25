韩国数据：11月消费者信心指数升至106，触及14个月高位

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透首尔11月25日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国11月消费者信心指数连升第五个月，触及14个月高位，是消费者支出持续复苏的好兆头。
韩国央行在声明中表示，11月消费者信心指数由10月的105升至106，为去年9月触及107以来的最高水平。
指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。
数据可能巩固政府和央行对民间消费继续增长，抵消出口对整体经济的拖累的信心。
韩国央行调查还显示，11月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，和上月持平。
韩国央行称此次调查在11月12-19日进行，访问了国内逾2,000个家庭。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。