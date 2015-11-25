韩国数据：11月消费者信心指数升至106，触及14个月高位

路透首尔11月25日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国11月消费者信心指数连升第五个月，触及14个月高位，是消费者支出持续复苏的好兆头。

韩国央行在声明中表示，11月消费者信心指数由10月的105升至106，为去年9月触及107以来的最高水平。

指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

数据可能巩固政府和央行对民间消费继续增长，抵消出口对整体经济的拖累的信心。

韩国央行调查还显示，11月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，和上月持平。