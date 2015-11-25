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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.71 +0.85 +1.05 3235315

京东 29.99 -0.36 -1.19 6705168

新浪 51.01 +0.64 +1.27 462384

搜狐 52.98 -0.01 -0.02 300349

网易 169.43 +4.45 +2.70 1295784

百度 201.80 -3.53 -1.72 3838620

台湾

台湾积体电路 22.56 +0.06 +0.27 1381808

联电 1.89 +0.01 +0.53 509021

日月光 5.42 -0.09 -1.63 217566

硅品精密 7.06 +0.06 +0.86 806284

和信超媒体 0.61 -0.01 -1.61 46825

友达 2.68 -0.05 -1.83 258987

中华电信 30.59 +0.14 +0.46 47535

台湾国际航电 37.94 -0.33 -0.86 924124

香港

中国移动 58.31 -0.47 -0.80 148087

中国联通 12.56 -0.19 -1.49 100760

中国电信 50.19 -1.09 -2.13 13655

中芯国际 5.42 -0.01 -0.18 6366

电讯盈科 5.84 -0.01 -0.17 870

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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