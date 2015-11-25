《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月25日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 81.71 +0.85 +1.05 3235315
京东 29.99 -0.36 -1.19 6705168
新浪 51.01 +0.64 +1.27 462384
搜狐 52.98 -0.01 -0.02 300349
网易 169.43 +4.45 +2.70 1295784
百度 201.80 -3.53 -1.72 3838620
台湾
台湾积体电路 22.56 +0.06 +0.27 1381808
联电 1.89 +0.01 +0.53 509021
日月光 5.42 -0.09 -1.63 217566
硅品精密 7.06 +0.06 +0.86 806284
和信超媒体 0.61 -0.01 -1.61 46825
友达 2.68 -0.05 -1.83 258987
中华电信 30.59 +0.14 +0.46 47535
台湾国际航电 37.94 -0.33 -0.86 924124
香港
中国移动 58.31 -0.47 -0.80 148087
中国联通 12.56 -0.19 -1.49 100760
中国电信 50.19 -1.09 -2.13 13655
中芯国际 5.42 -0.01 -0.18 6366
电讯盈科 5.84 -0.01 -0.17 870
(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。