美国股市：感恩节假期前基本收平盘，保健与消费股上升

但其他报告显示，消费者不愿支出，10月个人支出较前月仅增加0.1%，预估为增加0.3%。

密西根大学11月美国消费者信心终值也低于预估。

虽然投资者称消费环境不错，但他们也警惕全球安全问题以及美国升息带来的影响。市场普遍预计美国将在12月升息，这将是自2006年以来的首次升息。

“鉴于目前的市场估值，如果下一个数据或全球政治事件带来不利影响，则股市可能会下行，”Standard Life Investments的美国股市部门负责人Jeff Morris说。

交易员将注意力转向关键的美国假日购物季。购物季从感恩节前后开始。

“假日销售情况究竟如何，这将是未来两周的关键波动因素，”U.S. Bank Private Client Reserve的高级投资组合经理Michael Bael说。

标普500指数10大类股中，有四类上扬，医疗保健类股 和非必需消费品类股 领涨，能源类股 和公用事业类股 下跌。

保留了原公司惠普打印机和个人电脑(PC)业务的HP Inc 大跌13.7%，该公司之前调降全年获利预估。

保留公司硬件和服务业务的Hewlett Packard Enterprise 涨3%，该公司之前维持财年获利预估不变。

纽约证交所涨跌股分别为1,852和1,185家，比率为1.56:1；Nasdaq涨跌股分别为1,853和947家，比率为1.96:1。

有17只标普500指数成份股触及52周新高，没有个股触及新低；有91只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)