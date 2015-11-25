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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 06:36 BJT

新西兰数据：10月贸易逆差较前月收窄，仍略超出预期

路透惠灵顿11月26日 - 新西兰统计局周四公布的数据显示，新西兰10月录得贸易逆差9.63亿新西兰元(6.3317亿美元)，截止10月的年度贸易逆差为32.37亿新西兰元。

10月出口共计为38.3亿新西兰元，较前月的36.8亿上升；进口为47.9亿，前月为48.2亿。

路透调查访问的分析师此前预计，10月贸易逆差为9.37亿新西兰元，年度逆差为33.7亿新西兰元；月度进口与出口分别为50.1亿和40.2亿。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 　　10月 9月 上年10月

贸易收支 逆差9.63 逆差12.22(逆差11.4) 逆差8.92

出口 38.3 36.9(36.8) 40.1

进口 47.9 49.1(48.2) 49

完整数据请查阅新西兰统计局网站：(www.stats.govt.nz)

(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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