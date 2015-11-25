加拿大股市：在震荡中略微收低，受能源股跌势拖累

路透多伦多11月25日 - 加拿大指标股指周三略微收低，盘中走势震荡；能源及金融类股的跌势，抵消消费及铁路类股的涨势。尽管油价收高，能源类仍告拉回。

“盘势相当平淡，亳无方向可言，”宏利资产管理公司资本市场及策略主管Kevin Headland表示。

能源类股 跌0.9%，Canadian Natural Resources 跌1.7%至32.73加元，Suncor Energy 则跌1.1%至36.60加元。

金融类股 跌0.1%，Sun Life Financial 跌0.6%至43.46加元，加拿大帝国商业银行(CIBC) 则跌0.4%至99.38加元。

“银行类股估值看来颇具吸引力，”Headland指出，但“未见传统银行业的增长，亦未见净利差，利率不太可能上扬，加拿大债券收益率曲线也不会更趋陡峭。”