《全球汇市》欧元萎靡不振，受累于欧洲央行进一步宽松的预期

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
“市场认为，这暗示存款利率可能调降至负0.3%以下(目前为负0.2%)。”
欧洲央行希望，这种惩罚性利率会鼓励银行放贷，帮助支持经济成长。
商品货币兑美元成功守住阵地，不过澳元兑美元 从一个月高位0.7283回落至0.7253。
交易员将关注0030GMT公布的澳洲资本支出数据，以寻觅进一步指引。该报告中关键的是对2015/16年度的资本支出预估，若结果强于预期，可能会给澳元带来一些支撑。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0615 1.0626 -0.10 -12.25 1.2097
美元/日圆 122.72 122.70 0.02 2.73 119.68
欧元/日圆 130.27 130.38 -0.08 -10.29 144.78
美元/瑞郎 1.0217 1.0218 -0.01 2.78 0.9941
英镑/美元 1.5125 1.5126 -0.01 -2.88 1.5573
美元/加元 1.3290 1.3284 0.05 14.39 1.1618
澳元/美元 0.7250 0.7249 0.01 -11.24 0.8168
新西兰元/美元 0.6580 0.6573 0.11 -15.61 0.7797
澳元/日圆 88.970 88.950 0.02 -8.96 97.750
新西兰元/日圆 80.750 80.650 0.12 -13.64 93.310
英镑/日圆 185.61 185.61 0.00 -0.12 186.38
澳元/新西兰元 1.1015 1.1010 0.05 5.22 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英/李爽 审校 龚芳/张荻/杜明霞)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。