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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 07:02 BJT

《全球汇市》欧元萎靡不振，受累于欧洲央行进一步宽松的预期

“市场认为，这暗示存款利率可能调降至负0.3%以下(目前为负0.2%)。”

欧洲央行希望，这种惩罚性利率会鼓励银行放贷，帮助支持经济成长。

商品货币兑美元成功守住阵地，不过澳元兑美元 从一个月高位0.7283回落至0.7253。

交易员将关注0030GMT公布的澳洲资本支出数据，以寻觅进一步指引。该报告中关键的是对2015/16年度的资本支出预估，若结果强于预期，可能会给澳元带来一些支撑。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0615 1.0626 -0.10 -12.25 1.2097

美元/日圆 122.72 122.70 0.02 2.73 119.68

欧元/日圆 130.27 130.38 -0.08 -10.29 144.78

美元/瑞郎 1.0217 1.0218 -0.01 2.78 0.9941

英镑/美元 1.5125 1.5126 -0.01 -2.88 1.5573

美元/加元 1.3290 1.3284 0.05 14.39 1.1618

澳元/美元 0.7250 0.7249 0.01 -11.24 0.8168

新西兰元/美元 0.6580 0.6573 0.11 -15.61 0.7797

澳元/日圆 88.970 88.950 0.02 -8.96 97.750

新西兰元/日圆 80.750 80.650 0.12 -13.64 93.310

英镑/日圆 185.61 185.61 0.00 -0.12 186.38

澳元/新西兰元 1.1015 1.1010 0.05 5.22 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英/李爽 审校 龚芳/张荻/杜明霞)

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