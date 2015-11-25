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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 07:03 BJT

****日韩经济指标预测--11月26日-12月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值        前值
    
    11月23日当周
    
    11月26日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                10月         +0.1%       -0.4%
             所有家庭支出(较前月)                                 +1.1%       -1.3%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月         -0.1%       -0.1%
             全国整体CPI                                            --         持平
             东京地区核心CPI(较上年同期)             11月         -0.1%       -0.2%
             东京地区整体CPI                                        --        +0.1%
    2330 日本求才求职比                              10月          1.24        1.24
             失业率                                                3.4%        3.4%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周           --    买超8,710
             外资投资日本股票(亿日圆)                               --    买超3,279
    
    11月27日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    11月30日当周
    
    11月29日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   12月         --            72
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     10月         --         +2.4%
             工业生产(较上月)                                      --         +1.9%
             服务业产出(较前月)                                    --         +1.2%    
    2350 日本工业生产                             10月初值         --         +1.1%
             一个月预估值                                          --         +4.1%
             两个月预估值                                          --         -0.3%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     10月         --         -0.2% 
    
    11月30日(一)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     10月         --         +6.7%
             房屋开工(较上年同期)                                  --         +2.6%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              11月         --          持平
                            (较上年同期)                           --         +0.9%
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第三季         --         +5.6%
    
    12月1日(二)
    0000 韩国出口(较上年同期)                     11月初值         --        -15.9%
             进口(较上年同期)                                      --        -16.6%
             贸易收支(亿美元)                                      --        顺差67
    0120 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)     11月         --          49.1
    0130 日本加班工资                                 10月         --         +1.4%
    0135 日本日经制造业PMI                        11月终值         --          52.8
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                         11月         --         3,696      
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                       10月         --      盈余97.6
    
    12月2日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季)        第三季修正值         --         +1.2%
                              (较上年同期)                         --         +2.6%
    
    12月3日(四)
    暂无重要经济数据公布。(完)

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