美国债市：七年期公债标售获得良好买需，得标收益率创7月来最高

路透纽约11月25日 - 美国财政部数据显示，周三标售的290亿美元七年期公债需求旺盛，得标收益率为2.013%，为7月以来最高，不过仍低于交易商预期。

七年期新债投标倍数 为2.51，略低于10月前次标售时的2.55。不过这一衡量整体标售需求情况的指标高于12个月均值2.47。

七年期公债标售是本周美国政府最后一批新债供应。

政府周一标售260亿美元两年期公债，周二发售350亿美元五年期公债。财政部还在周二通过发行两年期浮动利率债券筹得130亿美元。