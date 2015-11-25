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市场报道 | 2015年 11月 26日 星期四 07:26 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增加，汽油库存增幅超预期

路透纽约11月25日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅低于预期，汽油和馏分油库存亦增长。

11月20日止当周，美国原油库存 增加100万桶，分析师们原本预期增加120万桶。

EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 增加174.4万桶。

EIA数据显示，炼厂日加工原油量 上升30.4万桶，炼厂产能利用率 上升1.7个百分点。

汽油库存 增加250万桶，路透调查访问的分析师预期为增加93.8万桶。

EIA数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加100万桶，预期为减少41.7万桶。

上周美国日均原油进口 增加42.4万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 张荻)

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