EIA库存周报：美国上周原油库存增加，汽油库存增幅超预期

路透纽约11月25日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存增幅低于预期，汽油和馏分油库存亦增长。

汽油库存 增加250万桶，路透调查访问的分析师预期为增加93.8万桶。

EIA数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加100万桶，预期为减少41.7万桶。