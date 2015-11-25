澳新经济指标预测--11月26日-12月3日****

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月23日当周 11月26日(四) 0030 澳洲资本支出 第三季 -3.0% -4.0% 建筑类资本支出 -5.5% -5.6% 工厂厂房/机器设备支出 -1.0% -1.2% 11月27日(五) 暂无重要经济数据公布 11月30日当周 11月29日(日) 2145 新西兰建筑许可 10月 -- -5.7% 11月29-30日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- 持平 11月30日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- -4.0% 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 11月 -- 10.5% NBNZ企业自身活动指数 -- 23.7% 0030 澳洲企业库存 第三季 -- 持平 企业总获利 -- -1.9% 企业税前获利 -- -11.3% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 -- +0.8% 房屋信贷 -- +0.6% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -- +1.3% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 50.2 12月1日(二) 0030 澳洲建筑许可 10月 -- +2.2% 民间部门建筑许可 -- -1.9% 0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第三季 -- 190 0330 澳洲央行利率决议 12月 -- 2.00% 12月2日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.0% 最终消费 -- +0.9% 资本支出 -- +0.4% 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 48.9 12月3日(四) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 10月 -- 逆差23.17 进口 -- +2.0% 出口 -- +3.0% (完)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。