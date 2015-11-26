美国与加拿大经济指标预测--11月26日-12月3日****

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月23日当周
11月26日(四)
暂无重要经济指标公布。
11月27日(五)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.3%
(较上年同期) -- -0.4%
11月30日当周
11月30日(一)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字151 赤字174
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 55.0 56.2
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +1.3% -2.3%
12月1日(二)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- -0.1%
GDP环比年率 第三季 +2.4% -0.5%
GDP(较前月) 9月 +0.1% +0.1%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 52.6
1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% +0.6%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 50.5 50.1
投入物价分项指数 40.0 39.0
就业分项指数 47.5 47.6
新订单分项指数 -- 52.9
-- 美国汽车销售年率(万辆) 11月 1,815 1,824
12月2日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 11月 增加19.3 增加18.2
1330 美国劳工成本 第三季修正值 +1.0% +1.4%
非农生产力环比年率 +2.1% +1.6%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 705.3
1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5%
12月3日(四)
1230 美国Challenger企业裁员人数(万人) 11月 -- 5.0504
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 56.1
服务业PMI -- 56.5
1500 美国工厂订单(较前月) 10月 +0.6% -1.0%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.6%
耐久财订单(较前月) 10月修正值 -- +3.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.5%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.2%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +1.3%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 58.5 59.1
企业活动指数 62.0 63.0
就业指数 -- 59.2
新订单指数 -- 62.0
投入物价指数 -- 49.1
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 张涛)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%