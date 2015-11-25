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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 07:25 BJT

金砖国家：11月25日股汇市收盘纵览

路透11月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月25日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报836.15点，下跌0.38%。

中国股市：沪综指强势震荡连二日收升，中小盘股走势活跃

中国汇市：人民币随中间价略微收升，短期料延续平稳走势

香港股市：追随地区股市下跌，受中东紧张局势升级拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,866.635点，下跌2.94%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7494/06，上日收报3.7015/40。

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南非股市：收盘几无变动。指标Top-40指数 收报46,672.23点，上涨0.22%；大盘综合指数 收报51,914.55点，上涨0.19%。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国升息预期进一步增强

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印度股市：逢假期休市

印度汇市：逢假期休市

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报878.89点，上涨1.31%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报473.24点，上涨0.9%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.525，贬值0.11%；卢布兑欧元 报69.6,升值0.1%。(完) (翻译 张荻； 审校 白云)

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