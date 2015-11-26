德国经济：由于欧元走软，出口商对未来预期更加乐观--Ifo调查

“汽车与化学品行业是主要动力，”辛纳称，并指出工程企业也预期外国需求将在未来三个月回暖。

而电子和制药企业则表示，预期未来三个月的出口将下滑。

德国今年第三季出口增长接近停滞，因中国、俄罗斯等新兴市场需求疲软。这使得外贸净额对该国经济增长构成拖累。

但民间消费增加与政府救助难民支出攀升，足可抵消出口疲弱的影响，从而帮助德国经济在第三季实现0.3%的增长，虽有放缓但仍属温和。

德国今年1-9月对美国和英国的出口激增，得益于欧元疲弱帮助德国企业抵消掉中俄需求降温的冲击。