德国经济：由于欧元走软，出口商对未来预期更加乐观--Ifo调查

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
“汽车与化学品行业是主要动力，”辛纳称，并指出工程企业也预期外国需求将在未来三个月回暖。
而电子和制药企业则表示，预期未来三个月的出口将下滑。
德国今年第三季出口增长接近停滞，因中国、俄罗斯等新兴市场需求疲软。这使得外贸净额对该国经济增长构成拖累。
但民间消费增加与政府救助难民支出攀升，足可抵消出口疲弱的影响，从而帮助德国经济在第三季实现0.3%的增长，虽有放缓但仍属温和。
德国今年1-9月对美国和英国的出口激增，得益于欧元疲弱帮助德国企业抵消掉中俄需求降温的冲击。
德国机械设备制造业联合会(VDMA)周一称，在今年前九个月，美国取代中国成为德国最大的机械出口市场。 (完)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%