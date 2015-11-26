《中国报摘》--中国证券报11月26日

* 头版头条:

--中国海关总署近期出台进一步促进外贸稳定增长若干措施，以解决企业实际困难，使通关更便捷、服务更高效，促进外贸稳定增长和转型升级。具体措施包括进一步改进通关监管服务、推动加工贸易创新发展、清理和规范进出口环节收费等。

* 其他:

--中国交建 公告称，公司所属中交投资基金管理（北京）有限公司将设立北京中交建壹期股权投资基金合伙企业，投资基金规模150亿元人民币，并引入全国社会保障基金理事会投资公司推荐的项目。

--中国人民银行金融研究所所长姚余栋表示，小微企业融资目前还面临经济发展结构对小微企业融资的挤压、小微企业的风险特征、金融体系的机构性缺陷、信用担保体系不健全等困境，应扩大民间资本进入银行业，发展普惠金融，尽快放开中小银行体系。

--宝钢集团成功在香港发行5亿美元可交换债券，标的股票为建行H股 ；债券期限三年，转股溢价率为38.5%，对应转股价格为每股建行H股7.5898港元；该期债为宝钢集团继国内首单公募可交换债券发行后的又一金融创新，是第一单由H股作为标的股票的境外可交换债券。

--中国中铁 公告称，全资子公司中铁国际将与铁路总公司旗下铁总国际、匈牙利铁路公司在匈牙利组建联营体，作为匈塞铁路项目匈牙利段总承包商。该项目估算总额折合人民币约100亿元，其中铁总国际和中铁国际在上述联营体中共持有85%的份额。