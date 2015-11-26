国际油市：美国原油期货连四日上扬，因美国库存增幅小于预期

石油服务公司Baker Hughes称，本周美国能源企业活跃钻机数减少，为过去13周中第12周减少。该消息亦支撑油市。

美国能源资料协会(EIA)周三称，美国上周原油库存增加96.1万桶。美国石油协会(API)的初步预估数据显示，库存增加260万桶。而路透调查的分析师预估为增加120万桶。

美国10月消费者支出仅略有增长，因家庭将增加的收入转为储蓄，使之达到近三年最高，预示第四季经济增长温和。

周四没有重要数据公布计划。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻