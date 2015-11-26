国际油市：美国原油期货连四日上扬，因美国库存增幅小于预期

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
石油服务公司Baker Hughes称，本周美国能源企业活跃钻机数减少，为过去13周中第12周减少。该消息亦支撑油市。
美国能源资料协会(EIA)周三称，美国上周原油库存增加96.1万桶。美国石油协会(API)的初步预估数据显示，库存增加260万桶。而路透调查的分析师预估为增加120万桶。
美国10月消费者支出仅略有增长，因家庭将增加的收入转为储蓄，使之达到近三年最高，预示第四季经济增长温和。
周四没有重要数据公布计划。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云/张涛；审校 龚芳/李爽)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%