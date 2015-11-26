《全球重要经济事件一览表》--11月26日-12月3日

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11月26日(四)

马德里--西班牙央行总裁林德在第八届桑坦德国际银行会议中发表主旨演讲(1040)。

蒙特利尔--魁北克财长Carlos Leitao发布该地区经济状况的最新报告。

11月27日(五)

拉巴特--西班牙央行总裁林德参加“地中海地区的货币政策与金融稳定”会议(0600)。

11月30日(一)

华盛顿--美联储理事就多德-弗兰克修正案举行公开会议(1330)。

日本名古屋--日本央行总裁黑田东彦对名古屋当地企业领袖讲话(0100)。

西班牙帕尔玛--西班牙央行总裁林德就“西班牙经济的现状与展望”发表演讲(1825)。

12月1日(二)

美国东兰辛--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话(1745)。

伦敦--英国央行公布今年银行业压力测试结果，并发布金融稳定报告。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0330)

珀斯--澳洲央行总裁史蒂文斯向澳洲以色列商会发表讲话(2300)。

12月2日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在华盛顿经济俱乐部发表演讲(1700)。

劳德代尔堡--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1310)。

阿林顿--美联储理事塔鲁洛参加联邦存款保险公司(FDIC)主办的会议(1400)。

波特兰--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在波特兰一个社区领袖会议上，就经济前景发表讲话(2040)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。

日本冈山--日本央行副总裁岩田规久男向当地商业领袖发表演讲，并召开记者发布会(0130)。

渥太华--加拿大央行宣布利率决定(1500)。

12月3日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦在国会联合经济委员会作证。

华盛顿--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在该行与财政部金融研究办公室联合主办的会议上致欢迎词，会议主题为“金融稳定：政策分析与数据需求”(1340)。梅斯特还将在会议期间的餐会上致欢迎词(1810)；美联储副主席费舍尔将在餐会上讲话(1815)。

东京--日本央行审议委员木内登英在一个资本市场论坛发表讲话(0630)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定并举行记者会(1245)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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