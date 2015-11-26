《香港报摘》--经济日报11月26日

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
**头版头条**
--两大发展商于新界元朗新盘销售对决味浓，新鸿基地产 旗下峻峦1A期首批128伙单位尺价较长实地产 旗下世宙低约一成，并提供八成按揭。
**其他**
--瑞银看淡恒生指数 ，明年目标22,058点，与现水平相若，主要是企业盈利欠佳。
--就有报导指阿里巴巴 主席马云正洽购南华早报股权，南华早报集团 发表通告指收到第三方初步接触，洽购集团的媒体资产，惟仍处非常初步阶段，亦无言明第三方身份。
--中国燃气 总裁助理李云涛表示，气价减幅高于预期，集团的成本亦下降，并会将气价减幅转移至用户身上。（完）
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路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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