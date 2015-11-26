《香港报摘》--经济日报11月26日

**头版头条**

--两大发展商于新界元朗新盘销售对决味浓，新鸿基地产 旗下峻峦1A期首批128伙单位尺价较长实地产 旗下世宙低约一成，并提供八成按揭。

**其他**

--瑞银看淡恒生指数 ，明年目标22,058点，与现水平相若，主要是企业盈利欠佳。

--就有报导指阿里巴巴 主席马云正洽购南华早报股权，南华早报集团 发表通告指收到第三方初步接触，洽购集团的媒体资产，惟仍处非常初步阶段，亦无言明第三方身份。

--中国燃气 总裁助理李云涛表示，气价减幅高于预期，集团的成本亦下降，并会将气价减幅转移至用户身上。（完）

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