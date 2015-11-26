《香港报摘》--信报11月26日

**头版头条**

--元朗两大新盘终于埋身交锋，长实地产 旗下世宙落实本周日开卖后，新地 的峻峦随即公布首张128伙价单，折实平均尺价1.09万港元，较对手低11.8%。

**其他**

--瑞银发表报告看淡香港楼市，受经济转差、住宅供应增加、中国投资者减少及美国加息因素困扰，估计2017年底楼价较现水平最多下跌三成。

--中奥到家 主席兼总裁刘建表示，正与多间物业管理公司洽谈并购，选址包括重庆、成都、武汉及西安，会挑选入住率高及中高档的小区。

--海洋公园公布截至今年6月底止2014/15年度全年入场人数为740万人次，按年减少2.6%，为连续第二年录得下跌。收入19.68亿港元，与去年相若；盈余则按年大减53%，因成本上升。（完）

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