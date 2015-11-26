《香港报摘》--信报11月26日

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
**头版头条**
--元朗两大新盘终于埋身交锋，长实地产 旗下世宙落实本周日开卖后，新地 的峻峦随即公布首张128伙价单，折实平均尺价1.09万港元，较对手低11.8%。
**其他**
--瑞银发表报告看淡香港楼市，受经济转差、住宅供应增加、中国投资者减少及美国加息因素困扰，估计2017年底楼价较现水平最多下跌三成。
--中奥到家 主席兼总裁刘建表示，正与多间物业管理公司洽谈并购，选址包括重庆、成都、武汉及西安，会挑选入住率高及中高档的小区。
--海洋公园公布截至今年6月底止2014/15年度全年入场人数为740万人次，按年减少2.6%，为连续第二年录得下跌。收入19.68亿港元，与去年相若；盈余则按年大减53%，因成本上升。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%