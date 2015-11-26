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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 08:30 BJT

《中国重要政经日程》--11月26日

==========================今日重要政经日程==========================

11/26（周四）

*--上午10:00 国新办中非经贸合作发布会

=========================近期重要政经日程==========================

11/29（周日）

--中国国家主席习近平将于11月29日至11月30日赴法国出席气候变化巴黎大会开幕活动。

12月

12/1（周二）

--中国国家主席习近平将于12月1日至2日对津巴布韦进行国事访问。

12/5（周六）

--中国国家主席习近平将于12月5日至6日访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李铮; 审校 张喜良)

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