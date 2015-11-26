《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月26日

*工商时报：

--台湾与美国将于12月2日在台北召开首届〞台美数位经济论坛〞（Digital Economy Forum）。国发会主委杜紫军表示，将讨论资讯安全、个资保护等议题，为日后产业合作打下基础。

--汽机车旧换新优惠政策加码，汽车界大老喊赞。台湾区车辆公会理事长蔡文荣表示，若新政能如愿在今年底前完成三读推行，未来五年将可为台湾增加至少25万辆的新车销售，明年车市冲上46万-47万辆的近11年新高不是梦。

*经济日报：

--第四代行动通讯（4G）频谱第二波释照（2.6GHz）竞标昨日进入第七天，台湾大 以标金超乎预期及手中4G频谱仍充裕为由，宣布退出2.6GHz频谱标售，跌破市场眼镜。

--经济部即日起推动用电新措施，凡是大型制造业者盖新厂或扩增产能，只要规划用电数量超过2.5万瓩，兴建前都必须先通过〞能源使用效率〞审核，经济部才会给电。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。