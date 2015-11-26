《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月26日

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
*工商时报：
--台湾与美国将于12月2日在台北召开首届〞台美数位经济论坛〞（Digital Economy Forum）。国发会主委杜紫军表示，将讨论资讯安全、个资保护等议题，为日后产业合作打下基础。
--汽机车旧换新优惠政策加码，汽车界大老喊赞。台湾区车辆公会理事长蔡文荣表示，若新政能如愿在今年底前完成三读推行，未来五年将可为台湾增加至少25万辆的新车销售，明年车市冲上46万-47万辆的近11年新高不是梦。
*经济日报：
--第四代行动通讯（4G）频谱第二波释照（2.6GHz）竞标昨日进入第七天，台湾大 以标金超乎预期及手中4G频谱仍充裕为由，宣布退出2.6GHz频谱标售，跌破市场眼镜。
--经济部即日起推动用电新措施，凡是大型制造业者盖新厂或扩增产能，只要规划用电数量超过2.5万瓩，兴建前都必须先通过〞能源使用效率〞审核，经济部才会给电。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%