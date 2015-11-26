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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 08:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月26日

11月26日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7498港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周三收高1.2点，或0.01%，报17,813.39点。医疗保健与消费类股走升，因数据
 显示美国经济温和增长。            
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       112.620    1.53      40922             8.728      -0.93
 中国铝业                       7.910    0.00       8394             2.452       0.91
 中国移动                      58.310   -0.80     148087            90.378      -0.35
 中国人寿                      18.210    0.66     155858            28.225      -0.09
 中石油                        74.430    0.15      26156             5.768       0.67
 中石化                        64.010   -1.48      43270             4.961       0.42
 汇丰控股                      40.160    0.32    1412188            62.246       0.48
 中电信                        50.190   -2.13      13655             3.890       0.25
 中国联通                      12.560   -1.49     100760             9.734      -0.57
 兖州煤业                       4.640   -1.69       2963             3.596      -0.94
 华能国际                      37.520   -2.52      19723             7.269       0.82
 南方航空                      38.520   -0.44       3514             5.970      -0.66
 东方航空                      28.050   -3.01       7927             4.348       0.64
 中芯国际                       5.420   -0.18       6366             0.840       0.01（完）

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