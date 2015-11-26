《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月26日

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
11月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7498港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高1.2点，或0.01%，报17,813.39点。医疗保健与消费类股走升，因数据 显示美国经济温和增长。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 112.620 1.53 40922 8.728 -0.93 中国铝业 7.910 0.00 8394 2.452 0.91 中国移动 58.310 -0.80 148087 90.378 -0.35 中国人寿 18.210 0.66 155858 28.225 -0.09 中石油 74.430 0.15 26156 5.768 0.67 中石化 64.010 -1.48 43270 4.961 0.42 汇丰控股 40.160 0.32 1412188 62.246 0.48 中电信 50.190 -2.13 13655 3.890 0.25 中国联通 12.560 -1.49 100760 9.734 -0.57 兖州煤业 4.640 -1.69 2963 3.596 -0.94 华能国际 37.520 -2.52 19723 7.269 0.82 南方航空 38.520 -0.44 3514 5.970 -0.66 东方航空 28.050 -3.01 7927 4.348 0.64 中芯国际 5.420 -0.18 6366 0.840 0.01（完）
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%