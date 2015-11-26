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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 08:29 BJT

《香港重要政经日程》--11月26日-11月30日

================== 今日重要政经消息=================

11月26日（周四）

-- 公布10月份进出口数据。

-- 福莱特玻璃 首日挂牌。

-- 六福集团 公布中期业绩。

-- DYNAM JAPAN 公布中期业绩。

--10:30 保利协鑫 股东特别大会。

--11:30 远东发展 中期业绩记者会。

--14:00 渣打 推出全港首间流动分行记者会。

--15:00 中远太平洋 股东特别大会。

--15:30 隆基泰和 进军清洁能源产业记者会。

--16:30 中国能源建设IPO记者会。

================== 近期重要政经消息=================

11月27日（周五）

-- 辉山乳业 公布中期业绩。

-- 天鸽互动 公布第三季业绩。

-- 华南城 公布中期业绩。

-- 五龙电动车 公布中期业绩。

-- 海尔智能健康 公布中期业绩。

-- 枫叶教育 公布全年业绩。

-- Niraku 公布中期业绩。

-- 翠华控股 公布中期业绩。

11月30日（周一）

-- 公布10月份M-3货币供应。

-- 公布10月份人民币存款。

-- 公布10月份零售销售数据。

-- 公布10月份外汇基金总资产。

-- 国美电器 公布第三季业绩。

-- 耀才证券 公布中期业绩。

-- 大家乐 公布中期业绩。

-- 石药集团 公布第三季业绩。

-- 金卫医疗 公布中期业绩。

-- 元亨燃气 公布中期业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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