《香港重要政经日程》--11月26日-11月30日

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
================== 今日重要政经消息=================
11月26日（周四）
-- 公布10月份进出口数据。
-- 福莱特玻璃 首日挂牌。
-- 六福集团 公布中期业绩。
-- DYNAM JAPAN 公布中期业绩。
--10:30 保利协鑫 股东特别大会。
--11:30 远东发展 中期业绩记者会。
--14:00 渣打 推出全港首间流动分行记者会。
--15:00 中远太平洋 股东特别大会。
--15:30 隆基泰和 进军清洁能源产业记者会。
--16:30 中国能源建设IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
11月27日（周五）
-- 辉山乳业 公布中期业绩。
-- 天鸽互动 公布第三季业绩。
-- 华南城 公布中期业绩。
-- 五龙电动车 公布中期业绩。
-- 海尔智能健康 公布中期业绩。
-- 枫叶教育 公布全年业绩。
-- Niraku 公布中期业绩。
-- 翠华控股 公布中期业绩。
11月30日（周一）
-- 公布10月份M-3货币供应。
-- 公布10月份人民币存款。
-- 公布10月份零售销售数据。
-- 公布10月份外汇基金总资产。
-- 国美电器 公布第三季业绩。
-- 耀才证券 公布中期业绩。
-- 大家乐 公布中期业绩。
-- 石药集团 公布第三季业绩。
-- 金卫医疗 公布中期业绩。
-- 元亨燃气 公布中期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%