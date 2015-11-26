中港个股：中国交建拟出资90亿，联手社保基金设立150亿元投资基金

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透上海11月26日 - 中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司 周四公告，旗下中交基金拟引入全国社保基金，设立规模为150亿元人民币的股权投资基金。其中中国交建方面出资共计90亿元，社保基金60亿元。
中国交建作为有限合伙人，以自有资金认缴89.85亿元基金份额，中交基金作为普通合伙人认缴1,500万元。
新建基金初始预期经营期限为10年，主要投资于源自中国交建推荐的投资项目、且经合伙企业投资决策机制选择的优质项目，包括但不限于BOT/BT项目、城市综合体开发项目以及其他能够形成良性现金流的资产。
中交投资基金管理有限公司由中国交建发起设立，注册资本2亿元，其中交建持有基金70%股权，深圳市融通资本财富管理有限公司持有30%股权。
中国交建同时公告，拟出资2亿元认购黄河财险2亿股股份，占后者股份10%。
中国交建A股周三收报15.85元，最近一个月累计上涨5.4%；港股同日收报9.69港元，同期下跌10.6%。(完)
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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%