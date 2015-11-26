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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 08:44 BJT

中港个股：中国交建拟出资90亿，联手社保基金设立150亿元投资基金

路透上海11月26日 - 中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司 周四公告，旗下中交基金拟引入全国社保基金，设立规模为150亿元人民币的股权投资基金。其中中国交建方面出资共计90亿元，社保基金60亿元。

中国交建作为有限合伙人，以自有资金认缴89.85亿元基金份额，中交基金作为普通合伙人认缴1,500万元。

新建基金初始预期经营期限为10年，主要投资于源自中国交建推荐的投资项目、且经合伙企业投资决策机制选择的优质项目，包括但不限于BOT/BT项目、城市综合体开发项目以及其他能够形成良性现金流的资产。

中交投资基金管理有限公司由中国交建发起设立，注册资本2亿元，其中交建持有基金70%股权，深圳市融通资本财富管理有限公司持有30%股权。

中国交建同时公告，拟出资2亿元认购黄河财险2亿股股份，占后者股份10%。

中国交建A股周三收报15.85元，最近一个月累计上涨5.4%；港股同日收报9.69港元，同期下跌10.6%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here

here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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