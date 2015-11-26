《新兴市场重要经济事件预告》--11月26日-12月3日

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月26日(四)
新加坡--新加坡财政部长王瑞杰在亚洲竞争力研究所2015年年会发表讲话(0110)。
11月27日(五)
拉巴特--西班牙央行总裁林德参加“地中海地区的货币政策与金融稳定”会议(0600)。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer发表讲话，题为“欧洲经济-恢复长期成长还是陷入停滞？”(0815)。
11月28日(六)
新德里--印度经济峰会(至11月30日)。
11月30日(一)
安卡拉--土耳其央行发布金融稳定报告(0800)。
12月1日(二)
华盛顿--中国财政部副部长朱光耀在彼得森研究所发表讲话(2100)。
新德里--印度央行举行利率会议。
安卡拉--土耳其央行公布11月政策会议记录(1200)。
布达佩斯--匈牙利央行非议息会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至12月2日)。
12月2日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)全球战略集团会议(至12月3日)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
布达佩斯--匈牙利央行发布11月政策会议记录(1300)。
12月3日(四)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 汪红英；审校 张荻)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%