《汇市简讯》美元/日圆在122区域整固，守住11月16日低位

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
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* 适逢美国感恩节假期，美元/日圆可能进一步整固
* 美国假期到来或遏制市场交投，隔夜守住11月16日低位122.23
* 纽约时段最高反弹至122.93，亚市早盘高见122.95
* 一目均衡转换线切入位123.00将继续遏制涨势
* 122.50下方挂有买单，从123.00向上挂有卖单，有3.43亿美元行权价位于122.90-123.00的选择权
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%