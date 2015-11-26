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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 08:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在122区域整固，守住11月16日低位

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* 适逢美国感恩节假期，美元/日圆可能进一步整固

* 美国假期到来或遏制市场交投，隔夜守住11月16日低位122.23

* 纽约时段最高反弹至122.93，亚市早盘高见122.95

* 一目均衡转换线切入位123.00将继续遏制涨势

* 122.50下方挂有买单，从123.00向上挂有卖单，有3.43亿美元行权价位于122.90-123.00的选择权

(完)

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