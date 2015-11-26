《台湾重要政经日程》--11月26日

=====================今日重要政经消息============================== 11/26(四) --09:00 行政院长毛治国主持行政院会。 --09:00 港台经贸投资论坛。 --10:30 工研院巨量资料分析应用记者会。 --16:30 金管会例行记者会。 =================================================================== 11/27(五) --16:00(预定)台湾主计总处公布第三季经济成长率统计值。 12/1(二) --09:55 日经公布PMI指数。 *12/3(四) --14:00 国泰投信2016年投资展望记者会。 12/4(五) --16:20 台湾央行公布11月底外汇存底，上月为4,267.74亿美元。 12/7(一) --16:00 财政部公布11月商品进出口数据，上月为年跌11.0%。 12/8(二) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数，上月为升0.31%。 --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)