中信期货：中证500期指向上突破迹象明显

本周期指市场开启移仓换月后的“首秀”，周一再度重演了新当月合约的向下跳空缺口，不过随后两天技术上形成修复。期指加权指数总体受到换月的影响较小，中证500期指连续上涨遏制了市场的调整，并形成一定向上突破的迹象。

期指总持仓在交割完成后连续三天增仓，IF、IH、IC累计分别增仓2871手、1303手、2652手。但是相比上周五交割日，IC上的资金已经完全回流，且增量资金加速进入。IF和IH上的资金还没有完全回流。从增仓与总持仓比例看，IF、IH、IC分别为7.03％、7.87％和15.62％，IC增仓比例也是最高的。在资金流入的配合下，IC周三收盘创出了本轮反弹的新高，具备了突破的雏形。IH和IF技术上仍处于盘整区间范围内。(完)