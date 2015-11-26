中信期货：中证500期指向上突破迹象明显

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
以下内容节选自11月26日的《期货日报》：
本周期指市场开启移仓换月后的“首秀”，周一再度重演了新当月合约的向下跳空缺口，不过随后两天技术上形成修复。期指加权指数总体受到换月的影响较小，中证500期指连续上涨遏制了市场的调整，并形成一定向上突破的迹象。
期指总持仓在交割完成后连续三天增仓，IF、IH、IC累计分别增仓2871手、1303手、2652手。但是相比上周五交割日，IC上的资金已经完全回流，且增量资金加速进入。IF和IH上的资金还没有完全回流。从增仓与总持仓比例看，IF、IH、IC分别为7.03％、7.87％和15.62％，IC增仓比例也是最高的。在资金流入的配合下，IC周三收盘创出了本轮反弹的新高，具备了突破的雏形。IH和IF技术上仍处于盘整区间范围内。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%