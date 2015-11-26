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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 08:48 BJT

宝城期货：沪钢下滑压力仍未减小

以下内容节选自11月26日的《期货日报》：

受制于供需矛盾突出，最近，沪钢期价延续下行态势。钢铁行业产量调整往往滞后于市场需求以及价格变化，因此，今年以来钢铁产量总体下降幅度有限。在需求明显下滑的情况下，市场实现供需平衡的压力仍然较大，预计沪钢期价将延续弱势。

　　总体观察，短期供需矛盾仍然突出，钢厂钢材库存处于高位，且在资金压力下钢企谋求以价换量熬过寒冬，整体去库存意愿较强。结合目前的生产情况，钢铁行业还需要进一步去产能才能真正实现供需再平衡。在此期间，预计钢价将维持偏弱运行态势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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