宝城期货：沪钢下滑压力仍未减小

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
以下内容节选自11月26日的《期货日报》：
受制于供需矛盾突出，最近，沪钢期价延续下行态势。钢铁行业产量调整往往滞后于市场需求以及价格变化，因此，今年以来钢铁产量总体下降幅度有限。在需求明显下滑的情况下，市场实现供需平衡的压力仍然较大，预计沪钢期价将延续弱势。
总体观察，短期供需矛盾仍然突出，钢厂钢材库存处于高位，且在资金压力下钢企谋求以价换量熬过寒冬，整体去库存意愿较强。结合目前的生产情况，钢铁行业还需要进一步去产能才能真正实现供需再平衡。在此期间，预计钢价将维持偏弱运行态势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%