宝城期货：沪钢下滑压力仍未减小

受制于供需矛盾突出，最近，沪钢期价延续下行态势。钢铁行业产量调整往往滞后于市场需求以及价格变化，因此，今年以来钢铁产量总体下降幅度有限。在需求明显下滑的情况下，市场实现供需平衡的压力仍然较大，预计沪钢期价将延续弱势。

总体观察，短期供需矛盾仍然突出，钢厂钢材库存处于高位，且在资金压力下钢企谋求以价换量熬过寒冬，整体去库存意愿较强。结合目前的生产情况，钢铁行业还需要进一步去产能才能真正实现供需再平衡。在此期间，预计钢价将维持偏弱运行态势。(完)