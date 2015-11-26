国都期货：大连铁矿石期货1601合约在330元/吨支撑力度较大

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
以下内容节选自11月26日的《期货日报》：
铁矿石1601合约上周二下破350元/吨支撑位后，连跌三天，在330元/吨位置受到支撑后，小幅反弹，本周三升至10日均线附近。从日K线来看，目前330元/吨支撑位是7月初大跌形成的低点，当时在充足的下行动力下，价格都未能突破该位置，可见此处支撑力度较大，需要积蓄足够的动能才能突破该位置。
随着交割月的临近，基差也逐渐修复，现货铁矿石价格不断下行对基差的修复贡献更大。后市在现货不断下跌的情况下，基差修复带来的上涨动力将减弱。俄土冲突导致商品市场情绪大幅波动，但随着恐慌情绪消退，铁矿石期价上行也将结束。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
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