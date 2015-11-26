《香港报摘》--其他报纸重要消息11月26日

**明报**

--富时罗素亚洲区董事总经理白美兰接受专访称，原定今年底前追踪“A股过渡性指数”的多只基金，除了领航(Vanguard)外，已悉数推迟到明年，与中国证监会原定第三季进行的路演也要搁置。

--渣打集团 供股权 首天买卖反应不俗，全日成交金额4,360万港元，收报12.24港元，若加上每股供股价，较渣打正股收市价溢价3.3%。

**星岛日报**

--会德丰 拟出售红磡One HarbourGate东座意向价约40亿港元，平均尺价约1.6万港元，消息指已有数家中资金融机构有兴趣，料未来2-3个月内完成交易。

--新一批零售国债即将于明天正式开售，有业界人士估计今批零售国债票面息率或可达3-3.2厘，惟相对存款等产品的息率仍欠吸引力。

**苹果日报**

--继汇丰六个月人民币定存息加至3厘后，据悉，渣打亦拟全面调升人民币定存利率，当中六个月升至3.1厘，冠绝三大发钞行。

--受惠原材料价格下跌以及中国市场销售急增，维他奶 财年上半年多赚四成，净利3.1亿港元。

**东方日报**

--南韩传媒报道，该国人民币清算行交行 于首尔推网上银行的人民币清算业务。

--汇丰资本市场人民币业务发展环球主管何嘉仪认为，即使人民币被纳入SDR(特别提款权)后，市场仍需约一年时间消化及调整人民币资产配置，但相信人民币资金流入会增加，抵销部分资本外流压力，料人民币明年底温和贬值至6.6，资本帐可望于2020年完全开放。

**文汇报**

--神州数码 智慧城市北区总裁费维军表示，与辽宁本溪市合营了两年的智慧山水城科技公司首年已实现盈利，未来希望将智慧城市业务扩至整个东北地区。（完）

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