神凯投资：大连豆粕期价反抽或昙花一现

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
以下内容节选自11月26日的《期货日报》：
最近，豆粕出现大幅下跌，甚至一度跌停，但之后又超跌反弹，快速拉升使市场看涨人气有所恢复。但毕竟美国大豆丰收确立，中国低价进口大豆集中到港，并且国内生猪养殖依旧较差，豆粕价格难以获得有效支持而走高。
国内豆粕现货持续走低，部分地区基差报价已经为0，这进一步冲击了豆粕现货市场的贸易心态。油厂降价刺激销售，使得之前购买了现货的贸易商亏损加大，低价抛货现象不断涌现。而最近两个月成本处于2,800元/吨左右的进口大豆到港增加，油厂开机必然继续维持高位，豆粕的库存压力有增无减。并且，近期在豆油大涨后，油厂压榨利润略有恢复，这将进一步给豆粕市场带来压制，短期内，豆粕弱势局面难以改变。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%