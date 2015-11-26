神凯投资：大连豆粕期价反抽或昙花一现

最近，豆粕出现大幅下跌，甚至一度跌停，但之后又超跌反弹，快速拉升使市场看涨人气有所恢复。但毕竟美国大豆丰收确立，中国低价进口大豆集中到港，并且国内生猪养殖依旧较差，豆粕价格难以获得有效支持而走高。

国内豆粕现货持续走低，部分地区基差报价已经为0，这进一步冲击了豆粕现货市场的贸易心态。油厂降价刺激销售，使得之前购买了现货的贸易商亏损加大，低价抛货现象不断涌现。而最近两个月成本处于2,800元/吨左右的进口大豆到港增加，油厂开机必然继续维持高位，豆粕的库存压力有增无减。并且，近期在豆油大涨后，油厂压榨利润略有恢复，这将进一步给豆粕市场带来压制，短期内，豆粕弱势局面难以改变。(完)