港报社评：理性探讨加税，平衡退保所需--文汇报11月26日

政府向扶贫委员会提交模拟退保方案，消息指方案在现时的长者生活津贴及综援之间加多一层保障，合资格长者每月有3,000元津贴，并提到需要加税，甚至要新增销售税才能维持计划。本港人口老化，不论采取何种退保方案照顾长者，长远都要面对公共财政可持续的问题，社会各界应理性看待加税以应付退保的财政所需，不宜毫无商量余地拒绝加税。更重要的是，香港要把握机遇，做大经济蛋糕，不断充实库房，这才是为长者提供更稳健福利的根本途径。

最近以来，有关退保方案是「不论贫富」照顾长者，抑或只帮「有经济需要」的长者，引起不少争议。有消息指，下月政府向扶贫委员会提交的模拟方案，将分三级推行退保，建议在现时的长者生活津贴及长者综援之间加多一层保障，合资格长者每月有3,000元津贴，资产上限定在两个计划之间。政府提出的模拟退保方案，还与港大荣休教授周永新建议的全民老年金方案作比较。现时本港有逾42万名65岁或以上长者每月领取2,390元长者生活津贴，到2035年，本港的老龄人口会增加100万，退保问题迫在眉睫，须及早绸缪，钱从何来是不能回避的问题。因此，无论采纳哪个方案，政府都需增加资金来维持退保计划运作，所以方案亦提到要加利得税、薪俸税，或者新增销售税，亦会列出加多少税，令到方案可以维持多久。

税制简单、低税率一向是香港营商环境的竞争优势之一，而且行之多年。本港社会对加税一直反对声音极大，2006年港府进行税制改革公众谘询，曾建议增设销售税，最终因公众反对而作罢。本港税基狭窄，过于依赖薪俸税、利得税等直接税，但各项福利开支逐年大幅增加，包括要应付退保的庞大财政负担，政府面对的长远财赤危机不能不重视。政府去年发表报告指出，本港最快7年后出现结构性赤字。因此，在公共财政可持续性与福利制度之间如何平衡，各方应理性探讨，集思广益，提供可行建议。政府照顾长者责无旁贷，如果适度加税，为尽早落实退保计划创造有利条件，市民又何乐而不为？税制改革从来难度甚高，关键是政府要做好解释游说工作，令市民理性权衡利弊，明白加税照顾长者，其实也是照顾自己，「人人都会老，人人都可能受惠」，不必视加税如洪水猛兽。否则，退保计划永远只能议而不决，贫穷长者最终难以得到应有的照顾。

手中有粮，心中不慌。除了加税应付退保需要之外，大力发展经济，这是保障退保计划稳健的最重要保障。本港一方面要运用好低税制、开放自由的传统优势，吸引外资增加活力，更要加快创新推动，进一步加强与内地经济全方位融合，积极把握「一带一路」、「十三五」规划带来的机遇，扮演好香港连接国家与世界的「超级联系人」角色，创造更多社会财富。这样，就能从根本上保持稳健的财政收入，政府才能拥有充足财力改善社会福利，照顾包括长者在内的广大香港市民。

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