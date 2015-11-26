良运期货：谨慎对待沪铜飙升行情

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
以下内容节选自11月26日的《期货日报》：
最近两日，沪铜价格探底后快速反抽，主力合约最大反弹幅度接近4%。但笔者认为，从目前基本面来看，沪铜长期供需失衡的可能仍然很大，在经过短期反弹之后，沪铜依旧存在巨大的下行空间。
沪铜具有较强的金融属性，在基本面和技术面出现一些利好因素时会表现得较为强势，但这并不能使其脱离长期下跌的轨道。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%