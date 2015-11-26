良运期货：谨慎对待沪铜飙升行情

最近两日，沪铜价格探底后快速反抽，主力合约最大反弹幅度接近4%。但笔者认为，从目前基本面来看，沪铜长期供需失衡的可能仍然很大，在经过短期反弹之后，沪铜依旧存在巨大的下行空间。

沪铜具有较强的金融属性，在基本面和技术面出现一些利好因素时会表现得较为强势，但这并不能使其脱离长期下跌的轨道。(完)