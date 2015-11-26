港报社评：追求表面平等却违常理--星岛日报11月26日

市区重建局决定放宽启德焕然壹居的申请资格，连月薪不逾六万元的单身人士，包括初出道的医生和政务官，都可以享受八折买楼的补贴，社会哗然，觉得让这类有能力买到不俗私楼的人士，削减真正有需要却无力买私楼者享受资助置业的机会，有歪常理。 市建局向政府补足地价在启德建造私楼水平的焕然壹居，原本作用是供受清拆重建影响的住户「以楼换楼」，可是几年来反应平平，四百八十四个单位，大部分乏人问津。正值楼价高昂社会抱怨「上车难」，市建局应政府要求，拨出约七成单位，作为资助房屋出售。 由于地理位置优越，而且以私楼标准建造，焕然壹居被视为「高档居屋」，对象是包括一些资产入息超过居屋申请限额又买不起私楼的「夹心阶层」市民，因此，定价比居屋贵，折扣比居屋少，资产入息资格比居屋宽松。

现时居屋申请人月入不得超过四万八千元，单身人士减半。焕然壹居定在六万元，初时并不考虑卖给单身人士，不过，平等机会委员会收到几宗投诉，指把单身人士摒诸门外可能违犯《性别歧视条例》中有关婚姻状况歧视的条文。市建局的反应是不但容许单身人士申请，而且比居屋计画更进一步，入息和资产限额都与二人及以上家庭一视同仁，务求在法律上做到双重保险，免遭司法覆核挑战。 从市建局管理层角度来看，卷入司法覆核，不但要花大量人力物力和时间去应付官司，更可能把单位出售日期推迟至少一、两年，新落成的单位变成养曱甴，有需要入住的家庭则望楼兴叹，市建局的资金亦推迟回笼。

现时房屋委员会出售居屋，单身人士不但入息和资产限额减半，而且拣楼次序排在二人或以上家庭之后，故此就算中签，真正买到楼的机会仍然微乎其微，严格来说也有区别对待，却不见有人向平机会投诉。市建局不采用类似居屋的安排，在避免受到法律挑战方面，予人「走骑楼底还要戴钢盔」的感觉。

焕然壹居容许单身人士加入申请，无可厚非，但是漠视单身人士的生活必须开支远比二人及以上家庭为低，不收紧其入息和资产限制，以致根本毋须资助买楼者都能够同享资助，就违反了更基本的资助有真正需要人士的原则。 这个安排有悖民情及常理，市建局内四位身兼立法会议员的非执行董事，不分党派，齐声要求董事会开会重新讨论申请资格问题。市建局宜参考居屋申请的做法，修改申请资格。 如果焕然壹居采用居屋式的区别对待后，平机会或个别人士在考虑是否提出司法覆核时，就要想清楚：漠视申请人负担能力的差别而追求表面平等，实质上是违反更深层的社会公义原则。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘