一德期货：大连鸡蛋期货近月合约仍有上攻动能

鸡蛋现货在11月上旬向下调整后逐渐企稳，并将于近日再度上涨，有望打破市场预期。在持续数月的下跌压力下，我们认为鸡蛋现货将继续反弹，1601合约已经见底。

虽然鸡蛋的长期基本面继续看空，但不妨碍我们看多短期近月合约。短期供给压力减小，年底需求好转，这一事实不能被忽略，尤其是空头 发力过于集中，导致远月合约要承受巨大的高基差风险。1601合约和1605合约已不具备同向运行的可能，更多的机会存在于1601合约，止损位设置在3,640元/500千克即可。（完）