一德期货：大连鸡蛋期货近月合约仍有上攻动能

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
鸡蛋现货在11月上旬向下调整后逐渐企稳，并将于近日再度上涨，有望打破市场预期。在持续数月的下跌压力下，我们认为鸡蛋现货将继续反弹，1601合约已经见底。
虽然鸡蛋的长期基本面继续看空，但不妨碍我们看多短期近月合约。短期供给压力减小，年底需求好转，这一事实不能被忽略，尤其是空头 发力过于集中，导致远月合约要承受巨大的高基差风险。1601合约和1605合约已不具备同向运行的可能，更多的机会存在于1601合约，止损位设置在3,640元/500千克即可。（完）
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%