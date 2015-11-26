港报社评：资助“单身贵族”置业，市建局须有合理解释--明报11月26日

市建局重建项目「焕然壹居」变身为资助房屋出售，但是不同于房委会和房协的「为有需要家庭提供资助房屋」的原则，其中每月收入6万元以下的单身人士也可以申请，资格和机会与家庭申请者相若。这个做法「颠覆」了资助房屋原则，引起关注和讨论。初步而言，月入6万元单身人士仍获资助置业，可说超逾一般人的认知，因为这些单身贵族几乎都有能力自行处理住屋和置业，市建局有关入息上限的决定是基于什么考虑，应该完整交代，让公衆在知情下讨论。

今年7月，市建局高层曾经明确表示，不安排单身人士购买「焕然壹居」，只会售给以家庭为单位的申请人。可是，现在则以回应单身人士住屋诉求为由，划一单身与家庭的申请门槛，无论单身或家庭的申请者，收入上限都是6万元，资产上限为300万元。同时，不设拣楼次序和单身、家庭所占比例，即是说单身人士与家庭申请购买「焕然壹居」，将一体看待。

市建局宣示有关单身人士的申请资格，引起困惑。首先，单身人士每月收入达6万元，已经跻身全港最高入息群组的5%，是许多人眼中的「单身贵族」，他们以这个收入，无论租住或置业理应有足够能力自行处理。现在当局要资助他们置业，许多人都大惑不解，因为经济条件远差于单身贵族的单身人士和家庭，社会上多的是，当局不集中资源帮助有需要的，却给单身贵族锦上添花，确实有点奇怪。

其次，单身人士和家庭的申请门槛相同，或许会出现一个家庭各个成员分别以个人名义申请，以增加抽签时被抽中的机会。设若家庭有两名成员都是月入6万元，分别申请而购得一个「焕然壹居」单位，则当局就是资助了这个每月收入12万元的家庭置业，个中出现的扭曲和不公平，显而易见。

第三，现在公屋轮候册单身人士约占一半，新居屋白表申请超过12万份，其中单身申请占62%，反映单身人士的住屋需求极大。若资助房屋偏离了「有需要家庭」的原则，相信会吸引大量单身人士申请，届时家庭获分配单位自然减少；因此，有人更认为「焕然壹居」可能出现「单身乐园」的景况。

从资助对象、公平性和偏离「有需要家庭」等三方面审视，市建局初步披露的方案，都乖离了历来公衆熟知的出售资助房屋原则；可以说，市建局是另搞一套，暂时却未见经过周详考虑。若限定「焕然壹居」不售给单身人士，或会构成歧视而引发诉讼，市建局为免节外生枝，改变初衷让单身人士申请则可以理解，可是为何要把入息上限定为6万元？按房委会最新一期新居屋，白表申请人入息上限为2.3万元；房协绿悠雅苑单身入息上限为2.5万元。另外，绿悠雅苑只预留约一成单位给单身人士，申请居屋则以家庭优先为原则的安排，与单身人士区隔，这些经验做法，可谓行之有效，只要市建局沿用，不仅市民熟悉接受，也不会受到法律挑战。

「焕然壹居」与居屋稍有不同，例如市建局已经全数补地价约14亿元，单位售价为市价八折，较最新一期居屋的七折为低，即是「焕然壹居」的售价较高，最细单位亦需约365万元。由于市建局不提供按揭担保，买家须付楼价四成为首期，约为146万元，购买较大单位的首期和每月供款就更多。若单身人士入息限额仿效新居屋只及家庭约一半（即是约3万元），申请人对供楼负担可能感到吃力。这个情况，或许是市建局其中一个考虑，不过，即使是事实，市建局仍然应该提出具体数据，让各方知悉和讨论。

市建局就出售「焕然壹居」，信息发布显得粗疏，只有宣布而无解释和理由，即使在董事会也只是通知各董事，未经充分讨论，而最快下个月就接受申请了，转售安排等具体细节，仍然付诸阙如。市建局既然另搞一套，理应有全面研究和准备，须及早公告周知，让市民知所遵循，现在市建局的取态有点不正常。这个或许与市建局不大愿意参与发展资助房屋有关，正如就「焕然壹居」的销售，市建局中人强调不会成为先例，因为这样的资助房屋项目是一次过，市建局以后不会再发展资助房屋了。是耶非耶，且待事态发展，不过，今次「焕然壹居」的销售，市建局应该认真体待，要顾及公平和避免单位配置失衡，而非只求尽快清货、尽快资金回笼，一心盘算着卸下资助房屋的担子而已。

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