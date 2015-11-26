港报社评：市建局售楼安排应重新考虑--信报11月26日

个人每月赚取六万元，在香港无论如何算是高收入，理论上有能力购买私人住宅单位，若然以公帑营运的资助房屋，居然让月薪六万元的高收入单身人士也受惠，对于捉襟见肘的普罗市民而言是否不公平呢？这个问题正正是市区重建局引发出来的争议所在。

市区重建局首个自行斥资兴建、位于启德的焕然壹居，最快下月底接受申请，其中资助房屋单位数目三百三十八个，以市价八折出售，实用面积由三百三十二方尺至五百六十八方尺，折扣后尺价约一万一千元，售价约三百六十万至六百二十万元。市建局前日突然公布，接受单身人士申请，而且破天荒将单身人士的入息资产上限与家庭看齐，拣楼没有先后之别，彼此机会均等。换言之，单身人士月入只要不超过六万元、资产不超过三百万元，同样有资格申请，甚至因为财力充足，中签之后可一举购入面积最大的优质单位，变相剥削家庭申请者的置业机会。

针对此安排，市建局非执董胡志伟直斥完全违背资助房屋政策原意，用公帑资助有钱人置业，要求召开紧急会议重新考虑。目前已有四名同是立法会议员的非执董决定联署，要求召开紧急董事会，包括民建联蒋丽芸、工联会麦美娟、民主党胡志伟以及公民党郭荣铿。

据了解，市建局之所以在数月间放宽焕然壹居的申购资格，乃避免触犯歧视条例。《家庭岗位歧视条例》订明，任何人如在指定活动范畴内歧视另一人，即属违法，有关范畴包括雇佣、教育及处所的处置或管理。资助房屋计划如果只接受家庭申请，担心会受到单身人士的法律挑战。平机会证实，今年七月底接获市民投诉「焕然壹居」不接受单身申请，质疑是歧视，故曾去信要求市建局解释有关限制。

即使市建局听取「民意」，基于法例的考虑而接受单身人士申请，但入息上限是不是应该一视同仁？这无疑大有商榷余地，毕竟家庭申请者的置业需求和财政负担肯定大过单身人士，两者的入息上限按理不应毫无分别。

然而，这又带出另一个问题。假设将单身人士的入息及资产限额定为家庭申请资格的一半，即月入三万元及资产一百五十万元，那么单身人士申请者可能连首期也负担不起。以楼价四百万元的单位计算，四成首期一百六十万元，已经超过资产上限。目前银行只接受申请人最多以月入四成供楼，即月入三万元的供楼开支上限为一万二千元，对于申请者来说又是一大难处。

因此有理由相信，市建局认为，与其不切实际地将单身人士的入息及资产限额定为家庭申请者的一半，倒不如划一申请资格。

假如赞成市建局召开紧急董事会，重新考虑「焕然壹居」的出售安排，我们建议从两方面入手。首先是厘定单身人士的入息及资产限额，并且给予家庭申请者拣楼优先权，以免资助房屋最终变成高薪一族的单身乐园，反而有住屋需要的家庭被分薄了置业机会。其次则是，既然月入三万元的单身人士未必能够负担首期或者供楼开支，是否意味当局定价太高？这恐怕亦背离资助房屋政策的初衷。

如果按照目前的安排不变，单身人士月入六万元也可以申请购买资助房屋，此例一开，也许日后香港会出现一个怪现象，更少适龄人士愿意结婚，宁愿保持单身状态，男朋友和女朋友各自递上申请表，成功置业之后再作筹谋。更极端一点，不排除有人假离婚。

人们为了买楼，的确可以去得很尽。内地近年在住房限购令之下，多个城市曾出现民众排队等待离婚的畸怪情景，上海市有民政局索性在门口挂上「楼市有风险、离婚需谨慎」的标语。香港会不会亦有人务求符合申请资助房屋的条件而不惜离婚？市建局实该审而慎之。

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