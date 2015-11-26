港报社评：焕然壹居门槛松，显房策章法乱--经济日报11月26日

市建局「豪版居屋」焕然壹居拟准月入6万元的单身人士申请，公众譁然，此反映市建局决策粗疏，惟更深层问题是，港府资助房屋政策盼雨露均沾，却欠通盘策略，反变进退失据。

市建局首个资助房屋项目焕然壹居，最快下月开售，除接受家庭认购，更爆出拟让单身人士申请，入息限额更与家庭申请者看齐，上限同为月入6万元，惹公众譁然。四名市建局非执董促召开紧急会议，重新讨论。

事实上，焕然壹居今年7月宣布申请资格，家庭月入上限达6万元，已惹公众争议，因月入6万元的家庭，已属全港最富裕两成家庭，现更放宽至月入6万元的单身人士，变相以珍贵的公共资源，资助本港5%最高收入的富裕阶层置业，公众反弹根本是意料之中。

市建局作出此不寻常决定，相信因接获平机会查询，若不接受单身人士申请认购，恐有触犯家庭岗位歧视的法律风险，有机会遭司法覆核，故索性将家庭与单身人士申请资格划一，免除法律麻烦。

惟市建局作为公营机构、焕然壹居又是资助房屋性质，家庭与单身人士申请资格有别，务令公共资源能较有效运用，本属常理，市建局理应有充足认知与准备应付法律问题。惟市建局却便宜行事，凸显局方管理决策粗疏，与公众期望有明显落差。

焕然壹居销售安排混乱，根源还在港府。皆因港府既表明要多建置业阶梯，在原有居屋之上增加「豪版居屋」一层，助夹心阶层置业，并从市建局挪腾焕然壹居作试点。此既为港府房策一环，自应对其销售对象、申请门槛等，有清晰且合乎公众利益的界定，而非任由市建局草率推行，演变成以公共资源补贴富人置业的畸型现象。

此正正凸显，现届政府虽以房屋政策为施政主轴，但推行上却欠通盘策略。在社会各阶层都各自提出其住屋诉求下，港府务求雨露均沾，惟现实上土地与房屋资源皆有限，根本难以满足社会上层出不穷的诉求，令港府房策执行更显进退失据。除焕然壹居外，港人港地在两幅土地试行后无疾而终、「白居二」徒令楼市火上加油，皆反映港府房策被社会纷扰声音牵着走，章法杂乱。

故焕然壹居对港府实是一大警示，推动房策除要有利民之心，更要有全面策略。究竟各级资助房屋以哪些群组为目标？涉及多少公共资源？有没有人力物力财力应付？港府都应深思熟虑，切忌药石乱投，徒添社会更多矛盾与争拗。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘