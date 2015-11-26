《中国报摘》--其他报纸重要消息11月26日

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
**证券时报**
--私募行业逐渐成为中国资管行业的主力军之一。截至目前，在基金业协会备案的私募管理人已超2万家。申万宏源研究所所长、申万宏源战略发展总监陈晓升表示，个人预计，3年内，在基金业协会备案的私募管理人将超过10万家。
**21世纪经济报 道**
--从地方监管人士处获悉，保监会已于近日通知各地保监局，重启保险中介牌照审批工作。此次重启的审批门槛为：全国性保险专业经纪、代理公司的注册资本为实缴资金5,000万元，区域性保险专业代理公司的注册资本为实缴资金1,000万元，并且全资或控股股东必须具有汽车生产、销售、维修和运输等背景。
--央行最新公布《2015年第三季度支付体系运行总体情况》显示，第三季度，非银行支付机构处理网络支付业务213.08亿笔，金额12.80 万亿元，同比分别增长122.72%、 102.21%；同时央行已于近日下发关于《支付业务许可证》续展工作文件的通知，多家支付机构也已收到该通知。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%