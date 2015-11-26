《中国报摘》--其他报纸重要消息11月26日

**证券时报**

--私募行业逐渐成为中国资管行业的主力军之一。截至目前，在基金业协会备案的私募管理人已超2万家。申万宏源研究所所长、申万宏源战略发展总监陈晓升表示，个人预计，3年内，在基金业协会备案的私募管理人将超过10万家。

**21世纪经济报 道**

--从地方监管人士处获悉，保监会已于近日通知各地保监局，重启保险中介牌照审批工作。此次重启的审批门槛为：全国性保险专业经纪、代理公司的注册资本为实缴资金5,000万元，区域性保险专业代理公司的注册资本为实缴资金1,000万元，并且全资或控股股东必须具有汽车生产、销售、维修和运输等背景。

--央行最新公布《2015年第三季度支付体系运行总体情况》显示，第三季度，非银行支付机构处理网络支付业务213.08亿笔，金额12.80 万亿元，同比分别增长122.72%、 102.21%；同时央行已于近日下发关于《支付业务许可证》续展工作文件的通知，多家支付机构也已收到该通知。(完)