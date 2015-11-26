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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 09:08 BJT

《汇市简讯》澳元/美元短暂跌破0.7220，跌势暂时受逢低买盘遏制

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* 澳元/美元一度跌破0.7220，此前澳洲公布第三季资本支出环比降幅创记录

* 守在0.7200上方，因追寻高收益率的投资者仍在逢低买进

* 2015/16年度资本支出预估改善亦带来支撑

* 第三季资本支出疲弱预示第三季国内生产总值(GDP)增长欠佳，大宗商品弱势难改

* 若澳元/美元并未大幅贬值，则将施压澳洲央行再度宽松政策

* 澳洲公债收益率较高，可能使澳元持续高于澳洲央行期望的水平

(完)

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