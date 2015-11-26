《汇市简讯》澳元/美元短暂跌破0.7220，跌势暂时受逢低买盘遏制

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
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* 澳元/美元一度跌破0.7220，此前澳洲公布第三季资本支出环比降幅创记录
* 守在0.7200上方，因追寻高收益率的投资者仍在逢低买进
* 2015/16年度资本支出预估改善亦带来支撑
* 第三季资本支出疲弱预示第三季国内生产总值(GDP)增长欠佳，大宗商品弱势难改
* 若澳元/美元并未大幅贬值，则将施压澳洲央行再度宽松政策
* 澳洲公债收益率较高，可能使澳元持续高于澳洲央行期望的水平
(完)
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人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%