《分析师观点》中证登动态调整回购质押债券折算率，低评级券种料承压

路透上海11月26日 - 中国证券登记结算公司周三公告称，自本周开始，将依据现有规则综合考虑交易所回购债券的集中度、流动性和信用情况等因素，对部分回购质押标准券折算率予以动态调整，逐步完善质押券差别化动态管理机制。

分析人士指出，对本次回购质押券动态调整机制出台市场早有预期，而目前来看直接冲击有限，但相对来说低评级信用债承受压力会更为明显，后续可继续关注进一步细则出台。

中证登称，通过动态调低或调高相关回购质押券折算率，可以修正相关质押券适用折算率的偏差，以优化回购质押库结构，提升质押库整体质量。

具体而言，综合考虑回购质押券的集中度、流动性、发行人信用情况等各相关因素，结合回购质押券日常盯市与债券估值结果，每次针对小部分信用债券的标准券折算率开展日常动态调整，“既可能有调低的，也可能有调高的，”中证登称。

中证登并表示，如有要修改现行质押券入库标准和管理规则，将事前充分征求市场意见，稳定市场预期，给市场留有足够的准备和消化时间。

以下为分析师的评论:

--国泰君安证券研究所固收研究：

我们认为从三个方面考虑，本次调整的实际冲击将小于此前市场预期：

1.调整的力度远小于此前市场预期。此前市场普遍担心中证登会大幅收紧质押规则，甚至有投资者担心会出现去年末集中调整城投债折算率所带来的那种巨大冲击。但从此次公告的情况看，中证登称对回购质押债券的差别化动态管理，是依据现有《标准券折算率（值）管理办法》相关规定采取的常规措施，并没有改变现行质押券入库标准和管理规则。

2013年修订的《标准券折算率（值）管理办法》规定了七种情形下中证登可以对折扣系数取值进行调整或对计算结果进行修正，以往已经实施的情形主要是评级变动，此次调整主要针对其他的几种情形，包括：集中度（单一证券帐户或者某些关联证券账户过度集中持有单只产品）、流动性（债券连续多日停牌或者多日没有集中竞价交易、债券入库数量与其全部托管量的比值超过正常水平）和信用情况（发行人经营状况或财务状况发生重大困难）。

2.总体上看，调整应该是局部、渐进的，给市场留有充分准备与消化时间。中证登提出，未来将提升回购业务精细化水平，事前充分征求市场意见，稳定市场预期，给市场留有足够准备和消化时间。我们认为考虑到对市场的冲击，中证登实际执行过程中会保持较好的过渡，逐步实施，对市场的集中冲击不会很大。实际上根据中证登11月25日公告的最新折算率，变动超过0.05的只有23支债券，按照全部债券余额（企业债实际上可能只部分托管）为基数计算，对于标准券的最大影响只有10亿元左右，而且这23支债券中绝大部分为城投债，根据此前规则实际上早已经不能新增入库。

3.目前标准券利用率和杠杆率并不高，局部折算率调整不会引发去杠杆连锁反应。根据我们此前的测算，由于2015年以来可质押券的大幅上升，目前交易所质押回购融资余额与潜在可质押券的比例并不高，15年以来整体上是下降的，也就是说目前质押券的利用率并不高；同时，从杠杆水平来看，最活跃的无论是券商还是基金，目前也都并不高，15年下半年以来整体上呈下降趋势。因此，局部、逐步的折算率调整对于杠杆的影响可能并没有市场此前担忧的严重，不会触发去杠杆危机。

--中金债券研究团队：

本次精细化动态调整的背景主要来自于两方面：一是在目前宏观经济下行周期，微观信用体负面事件频发的情况下，中证登作为交易所质押回购中央对手方，防范质押回购券的违约风险，是14年以来加强质押回购标准一系列措施的延续；二是15年7月份股灾之后，资金回流债市，而交易所债市由于质押回购便利更加受到机构的青睐，质押回购未到期融资余额增加，市场上对交易所债市杠杆的讨论和担忧增加，因此中证登出台该措施，提升投资者流动性管理意识，防范系统性风险。

本次通知出台的影响主要是增加了投资者流动性管理的难度，后续是否还有进一步细则出台尚待明确。不过可以肯定的是，对于回购投资者来说，质押回购债券的折算率的不确定性因素将会明显上升。即原来只需要关注质押回购券的折扣系数取值，而折扣系数取值主要受到外部评级影响，根据折扣率的计算公式，折扣率的计算结果已经反映了每日盯市和估值的变动。

而根据本次通知的规定，以后中证登对折扣率的计算结果的影响力和主动调整能力大幅增加，机构对折扣率计算结果的把握确定性下降，质押库的管理难度将加大。为了加强流动性管理，防止欠库事件的发生，激进投资者的杠杆运用能力下降，需在标准券使用上留有足够空间，控制好标准券的使用率。

--华创证券债券研究团队：

从大意义上看，这是政府化解和防范金融风险的一个措施，类似措施已经在前期股市清查违规杠杆的行动上得到了充分体现。从防范系统性金融风险的角度看，确实有必要降低金融产品尤其是低资质金融产品的杠杆能力，因为低资质的金融产品例如信用债，一旦发生本金违约，如果再叠加高杠杆，容易形成较大的金融风险。美国次贷危机本质上就是在低评级底层资产之上杠杆太高，底层资产烂了后最终引发了金融杠杆的坍塌。

从中证登公告看，更强调动态调整，着眼点可能就在于对债券信用资质的动态评估。实际上，从现有的折扣率的调整公式看，公司债标准券折算率=上期平均价*（1-波动率）*折扣系数/100，而波动率=(上期最高收盘价-上期最低收盘价)/(上期最高收盘价+上期最低收盘价)/2)，也就是说该公式已经非常好的把日常价格波动引发的折算率变化隐含在内了，因此从这个角度而言是不用再额外动态调整的。但是中证登依然强调要动态调整，我们认为可能指的是对折扣系数做动态调整。折扣系数主要是中证登根据相关债券的评级，担保，信用风险等情况做的更为主观的调整。

我们似乎可以猜想的是，未来中证登可能会根据个券的信用风险的变化做更动态的调整。从操作上看，只要建立相应的财务监测模式，也很容易做到动态调整折扣系数。而且在把握个券信用资质变化上，这种作法要比监控评级和担保更为有效和敏感。例如，有些公司信用资质已经开始恶化，但是评级和担保却暂时没有变化，那么以前的作法下可能折扣系数就不变；但如果动态调整，那么折扣系数可能就会下调了。在目前宏观经济低迷，信用资质不断恶化的背景下，更为敏感的监控个券的信用资质的变化，并及时调整折扣系数也是非常合理逻辑的作法。

如果我们的猜想没有错，意味着后期只要中证登认为个券信用资质有恶化的趋势，就可能下调折扣系数，并导致这部分个券融资能力下降。因此，我们认为动态调整的作法将从中期内降低中低评级信用债的融资能力，并对债券市场产生持续的影响。

尽管对折算率调整市场早有预期，但是我们认为短期内依然会对中低评级信用债市场产生冲击，将增加这部分债券的去杠杆压力。

和去年12月份中证登取消部分城投债的融资资格相比，本次折算率的调整的突然性更低，因此冲击将更小一些。另外，目前基金公司杠杆较去年四季度要低，也可能降低冲击。

但需要注意的是，今年银行委托较去年更为盛行，券商资管产品的杠杆更大一些，而且今年交易所新增信用债规模更大，尤其是地产公司债，伴随着行业低迷导致的业绩下滑，未来动态调整会导致折扣系数下降的更快。此外，不确定性还在于保险会不会赎回基金产品，一旦保险赎回基金可能引发流动性冲击，并导致利率债和高等级信用也受到牵连。

--海通宏观债券研究 姜超等：

1.折算率动态调整，调整频率或将提高。中证登发文称将结合日常盯市和债券估值结果，每次对小部分信用债折算率开展日常动态调整，折算率调整的频率或将提高。

2.暂不改变现有规则，不排除后续调整。仍按照现有规则进行调整，不改变回购券准入标准和管理规则，未如市场传言调整地产债质押率，但提到将综合考虑质押券的集中度、流动性、发行人信用状况等进行调整，不排除进一步出台相关细化规则。

3.低评级或受冲击，但幅度有限。中登称推行动态管理目的在于“优化回购质押券结构，提升质押券整体质量”，不排除后续会调整质押规则使其更为严格，低评级和资质差的信用债或受冲击，但当前并未实际调整，冲击仍只是预期和情绪上，幅度有限。

4.改变规则将征求市场意见，减缓市场冲击。中登称若要修改质押券入库标准和管理规则，将事先充分征求市场意见，而14年底中登调整企业债质押规则正是由于市场无预期而导致市场流动性严重受损，调整规则前征求意见并留有一段时间利于稳定市场预期，减缓市场冲击。

5.公司债整体风险可控，关注资金面。截至三季度末，交易所债市整体杠杆1.33倍，低于历史均值，公司债整体风险可控。资金面整体无忧，但交易所资金面波动性较高，关注打新重启、股市企稳等对回购资金供给的冲击。 **相关背景**