台湾汇市：台币盘初走升迥异韩元，因台股大涨及外商抛汇

欧洲个股：宝马高管称，计划在采购方面扩大与戴姆勒合作--报导
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
路透台北11月26日 - 台币兑美元 周四盘初走扬。汇银人士称，台股大涨且盘初外商银抛汇提振台币，此外月底之际出口商也有美元卖压；但由于台币走势迥异韩元，交易员也特别关注今日央行可能有的干预促贬动作。
他们表示，台股盘初涨逾1%，外资丢美元力道较先前稍有加强；至于进口商也乐接美元。只不过盘初央行疑有入市动作，但并未太用力促贬台币，由于央行惯常操作紧盯韩元，韩元走贬下，仍须关注今日央行动作。
〞早上外商银卖美元，出口商也有一些抛汇，〞一家小型商银交易员表示。
本地时间10:04，韩元兑美元 报1,145.2，上日收在1,143.4。而台股加权指数 则大涨1.02%。
台币早盘实质交易区间落在32.435-32.480；上日在32.480-32.529。
另外一家本地商银的交易员则认为，若是外资有一波汇入的需求，通常央行不会在其汇入初期即进场阻挡，而是会等抛汇力道渐次减少之后，再行进场作价。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日缩小至价平附近，美元再获看好；目前一个月美元/台币远汇 报32.465/32.495，上日收在32.450。
交易员预测今日主要实质交易区间：
• 32.450-32.490
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--《焦点》随着美联储日益临近升息，欧洲各国央行左右为难 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r