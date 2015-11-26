台湾汇市：台币盘初走升迥异韩元，因台股大涨及外商抛汇

路透台北11月26日 - 台币兑美元 周四盘初走扬。汇银人士称，台股大涨且盘初外商银抛汇提振台币，此外月底之际出口商也有美元卖压；但由于台币走势迥异韩元，交易员也特别关注今日央行可能有的干预促贬动作。

他们表示，台股盘初涨逾1%，外资丢美元力道较先前稍有加强；至于进口商也乐接美元。只不过盘初央行疑有入市动作，但并未太用力促贬台币，由于央行惯常操作紧盯韩元，韩元走贬下，仍须关注今日央行动作。

〞早上外商银卖美元，出口商也有一些抛汇，〞一家小型商银交易员表示。

本地时间10:04，韩元兑美元 报1,145.2，上日收在1,143.4。而台股加权指数 则大涨1.02%。

台币早盘实质交易区间落在32.435-32.480；上日在32.480-32.529。

另外一家本地商银的交易员则认为，若是外资有一波汇入的需求，通常央行不会在其汇入初期即进场阻挡，而是会等抛汇力道渐次减少之后，再行进场作价。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日缩小至价平附近，美元再获看好；目前一个月美元/台币远汇 报32.465/32.495，上日收在32.450。

交易员预测今日主要实质交易区间：

• 32.450-32.490

最新相关报导链接：

--《全球汇市》欧元萎靡不振，受累于欧洲央行进一步宽松的预期