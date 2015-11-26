美国金融：大银行可获得额外一年时间，以计算补充杠杆比率的资本要求

路透纽约11月25日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示，美国规模较大的银行可以额外获得一年时间，以便计算压力测试中一项名为补充杠杆比率的资本要求。

需满足杠杆比率要求的金融机构必须从2017年开始向监管机构说明，其处于压力情况下的杠杆比率水平。

本次延期适用于资产规模超过500亿美元的银行。据联邦存款保险公司(FDIC)的数据显示，截至第三季末，这样的银行有39家。

补充杠杆比率为银行债务与自身资产之比设定了硬性限制。

分析师表示，补充杠杆比率目前在利率互换和回购融资等部分债券市场造成扭曲，导致银行在这些市场中融资成本较高。

道明证券(TD Securities)的美国利率策略师Gennadiy Goldberg表示，银行业通常在规定真正实施之前很早就在考虑如何满足资本要求，因此这项决定不可能对信用市场产生太大影响。(完) (编译 汪红英；审校 郑茵)