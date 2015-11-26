日本已公布经济指标--2015/11/26

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.2% p -0.2% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 -0.2% -0.2% 11月26日 -0.1% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 -0.1% -0.1% 11月26日 -0.1% 工业生产(m/m) 9月 +1.1% r -1.2% r 11月29日 -- 失业率 9月 3.4% p 3.4% @ 11月26日 3.4% 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差1,115 逆差1,145 12月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 9月 -0.4% +2.9% 11月26日 +0.1% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%