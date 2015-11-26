澳新汇市：澳元受疲弱投资数据打压，新西兰元则持稳

澳元走软多数是因为数据显示，第三季澳洲企业投资大跌9.2%，从而为经济增长再次带来意外的重击。

澳洲国内生产总值(GDP)数据将于12月2日公布。

“随着大宗商品价格再次下跌，澳洲央行显然可能会在某个时候认定，投资前景比原先预期的情况更糟，”Capital Economics的澳洲与新西兰首席分析师Paul Dales表示。

新西兰元兑美元 基本持平于0.6577美元，未受符合预期的新西兰10月贸易数据影响。

BNZ资深市场分析师Kymberly Martin，任何打击风险偏好的消息，都可能给“对风险敏感的”新西兰元造成直接冲击。(完)

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