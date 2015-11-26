澳新汇市：澳元受疲弱投资数据打压，新西兰元则持稳

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
澳元走软多数是因为数据显示，第三季澳洲企业投资大跌9.2%，从而为经济增长再次带来意外的重击。
澳洲国内生产总值(GDP)数据将于12月2日公布。
“随着大宗商品价格再次下跌，澳洲央行显然可能会在某个时候认定，投资前景比原先预期的情况更糟，”Capital Economics的澳洲与新西兰首席分析师Paul Dales表示。
新西兰元兑美元 基本持平于0.6577美元，未受符合预期的新西兰10月贸易数据影响。
BNZ资深市场分析师Kymberly Martin，任何打击风险偏好的消息，都可能给“对风险敏感的”新西兰元造成直接冲击。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/徐文焰；审校 许娜/白云)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%